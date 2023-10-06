Kayseri'de Tavuklara Zarar Veren Kişi Köpekleri Pompalı Tüfekle Yaraladı

Pompalı tüfekle dehşet saçtı: Tavuklarına zarar verdiğini iddia ettiği sokak köpeklerini vurdu

KAYSERİ - Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir kişi, tavuklarına zarar verdiği iddiasıyla 2 köpeği pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Şahsın tüfekle mahallede dolaştığı görüntülerde kameraya yansıdı.

Süksün Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak köpeklerinin tavuklarına zarar verdiğini iddia eden O.R., elinde tüfekle mahalleye çıktı. Şahsın ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği köpekler tedavi altına alınırken, ihbar üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri de O.R.'yi gözaltına aldı. Şahsın elindeki tüfekle mahallede dolaşması da kameralara yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.