Kayseri'de Tatil Dolandırıcıları Operasyonu: 8 Gözaltı

Kayseri'de, internet siteleri üzerinden tatil turları ilanı verip vatandaşları dolandıran 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; internet siteleri üzerinden tatil turları ilanları verip vatandaşları dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Şahısların adreslerini tespit eden ekipler; operasyon düzenledi. Operasyonda; E.E.P. (20), F.Y. (39), A.M.Y. (24), S.S. (45), M.E.S. (24), M.K. (23), A.H. (34) ve Ö.Y.'yi (43) gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise; 8 adet cep telefonu, 2 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet sim kart ve 2 adet flaş bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ