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Kayseri'de tartışma sonucu tüfekle yaralama olayı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde bir şahıs, tartıştığı akrabasını tüfekle bacağından vurarak yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir şahıs, tartıştığı akrabasını tüfekle bacağından vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda iddiaya göre akraba olan M.Ö. ve K.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö. yanında bulunan tüfekle M.Ö.'ye ateş etti. M.Ö. bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, K.Ö. de polis ekipleri tarafından yakalanarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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