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Kayseri'de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Tabancayla Yaralandı

Kayseri'de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Tabancayla Yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan S.O. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Kaşaltı Sokak'ta S.O. (60), tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.O., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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