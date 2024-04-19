Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda arama yapılan bir araçtan çok sayıda tarihi eser çıktı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Melikgazi ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde bir araç durduruldu. Ekipler tarafından araçta ve sürücüsü H.K.'nin üzerinde yapılan aramalarda geçmiş dönemlere ait olduğu değerlendirilen 8 adet bronz, 1 adet gümüş, 1 adet altın olmak üzere toplam 10 adet sikke, 5 adet obje ve 20 gram altın tozu bulunu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, sürücü de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ