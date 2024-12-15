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Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 52 Eser Ele Geçirildi

Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 52 Eser Ele Geçirildi
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Kayseri'de yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 52 tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlaması yöneltildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 52 adet tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda İ.K., D.B. ve H.T. yakalandı. Şahısların ikametinde ve araçlarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 52 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserle el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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