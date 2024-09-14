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Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Kayseri'de jandarma ekipleri, tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satışa sunmaya hazırlanan iki şahsı yakalayarak, toplamda 240 adet tarihi eser ele geçirdi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satışa sunacakları belirlenen şahıslar yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 2 şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satışa sunacakları bilgisi edinildi. Bilgi üzerine harekete geçen İstihbarat Şube, KOM Şube ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi'nde yapılan operasyonla M.K. ve M.K. isimli şahıslar yakalanırken, yapılan aramalarda 207 adet Sikke, 16 adet obje ve 17 adet yüzük olmak üzere toplam 240 adet tarihi eser ele geçirildi.

Bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kültür Sanat Jandarma 3-sayfa kayseri

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