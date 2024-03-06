Kayseri'de tabancayla oynarken yaralandı
Melikgazi ilçesinde tabancayla oynayan bir kişi, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kıranardı Mahallesi'nde meydana gelen olayda tabancayla oynayan E.A. tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. E.A. çevrede bulunan otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ