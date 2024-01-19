Kayseri'de şüpheli ölüm: Yalnız yaşayan adamı kız kardeşi ölü buldu

Ağabeyinin evinin kapısını açık gören kardeş içeri girince şok oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir adam kız kardeşi tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Sevindik Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre yalnız yaşayan A.T.'nin (64), aynı apartmanda yaşayan kız kardeşi ikametine geldiğinde evin kapısını açık gördü. İçeri girdiğinde A.T.'nin hareketsiz yattığını gören kız kardeşin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede A.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından A.T.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.