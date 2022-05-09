Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu - Haberler

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Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 56 yaşındaki adam, yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 56 yaşındaki adam, yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi 309. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bayram ziyareti için şehir dışında bulunan eşi ve çocukları, Orhan D.'den haber alamayınca durumu ihbar etti. Eve gelen polis ekipleri içeri girince, Orhan D.'nin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın yakınları da, apartmanın önünde gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan, Kayseri, Bayram, 3. Sayfa, Haberler

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