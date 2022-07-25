Kayseri'de şüpheli doğum: Evde doğum yapan kadının bebeği ölü doğdu Kayseri'de şüpheli doğum: Evde doğum yapan kadının bebeği ölü doğduKAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının evde yaptığı doğumda, bebek ölü doğdu. Kayseri'de şüpheli doğum: Evde doğum yapan kadının bebeği ölü doğdu KAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının evde yaptığı doğumda, bebek ölü doğdu. Bebeğin cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesi sonucu morga kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Mümin Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda iddiaya göre S.A. sancılarının tutması üzerine evde doğum yapmaya çalıştı. Doğan bebeğin nefes alamadığını gören S.A., durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri talihsiz bebeğin hayatını kaybettiğin belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Bebeğin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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