Kayseri'de Sulama Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Sulama Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü R.Ş. (59) direksiyon hakimiyetini kaybederek hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Musahacılı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, R.Ş. (59) idaresindeki 01 KJ 135 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde sürücü R.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

R.Ş.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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