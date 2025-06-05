Kayseri'de Sulama Kanalına Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Musahacılı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, R.Ş. (59) idaresindeki 01 KJ 135 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde sürücü R.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

R.Ş.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - KAYSERİ