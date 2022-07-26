Kayseri'de sucuk üretim fabrikasında yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sucuk üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, fabrikada geniş çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Mimarsinan OSB 11. Cadde üzerinde bulunan bir sucuk üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 4 kişi de hazır bekletilen ambulanslarda tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ