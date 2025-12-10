Suçsuz yere öldürülen 2 çocuk annesi memleketinde toprağa verildi

Kayseri'de suçsuz yere öldürülen site görevlisinin karısı 36 yaşındaki 2 çocuk annesi, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu Y.Ş.'nin yaşadığı apartmana gelen emekli başçavuş İ.Ş. (51), kapıyı açamayınca apartmanın dışına çıktı. Dışarıda apartman görevlisinin eşi Melek Gül (36) ile karşılaşan İ.Ş. onu bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Kayseri'deki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden 2 çocuk annesinin cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Bozhöyük Mahallesi'ne getirildi. Bozhöyük Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Gül'ün ailesi, yakınları ve mahalle halkı katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Gül gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. - KAHRAMANMARAŞ