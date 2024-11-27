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Kayseri'de Suçla Mücadele İçin Yoğun Uygulama

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Kayseri'de 35 ekip ve 70 personel ile gerçekleştiren 20 şok uygulama sonucunda birçok şahıs sorgulandı, aranan kişilerin yakalanması sağlandı ve suç unsurları ele geçirildi.

Kayseri'de şok uygulamalarla suça geçit verilmiyor

KAYSERİ - Kayseri'de 35 ekip ve 70 personel ile 20 şok uygulama yapıldı.

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olmak üzere toplam 35 ekip ve 70 personel ile 20 şok uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 375 şahıs ve bin 195 oto sorgusu yapılırken, 88 park-bahçe ve 45 ticari taksi kontrol edildi. Uygulamalarda aranan 8 şahıs yakalanırken, 1 şahıs hakkında da 2,82 gram uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan uygulamalarda 6 yoklama kaçağı şahsa işlem yapılırken, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet yakalama-hacizli oto ve 1 adet de trafikten çekili oto yakalandı.

Kayseri'de Suçla Mücadele İçin Yoğun Uygulama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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