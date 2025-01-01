Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü
ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
ABD'de aracıyla kalabalığa dalan sürücü silahıyla çevreye ateş açtı
ABD'deki kanlı saldırıda 'terör' ikilemi
Katliam, belediye başkanı ile FBI'ı karşı karşıya getirdi
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart

Kayseri'de Suçla Mücadele: 879 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de Suçla Mücadele: 879 Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yapılan polis operasyonları sonucunda toplamda 921 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası bulunan 879 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık olayları aydınlatıldı ve çok sayıda silah ile çalıntı malzeme ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Aralık ayı içerisinde yapılan çalışmalarda toplamda 921 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası bulunan 879 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aralık ayı içerisinde çalışmalar yapıldı. 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 27 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kurusıkı tabanca, 637 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 70 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, yakalanan 61 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutuklandı. 1 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı oto ile birlikte, hırsızlık malı olan 816 bin 250 TL değerindeki malzemeler ele geçilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa toplam 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ekipler tarafından toplamda 921 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 879 şahıs yakalanırken, 324 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan açıklamada; "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sürücüler dikkat! 2025'in trafik cezaları belli oldu
img

Katliam, belediye başkanı ile FBI'ı karşı karşıya getirdi
img

Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı! Kızları bakın nerede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Eski eşini benzinle yaktıktan sonra 'Sabah aklıma geldi' diyen zanlı tutuklandı
Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber
Mourinho, Hatayspor'u bakın nasıl analiz ediyor
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şaşıracaksınız

Son Dakika Haberleri

Çarşamba günü hangi diziler var? 1 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler 2 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Kova, Akrep burcu yorumu! 2 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ATM para çekme limiti kaç TL oldu 2025? ABD YILBAŞI araç kazasında kaç kişi öldü, kaza terör saldırısı mı? Gassal 2. sezon fragmanı izleme linki var mı? TV8.5 canlı izle! QPR Watford TV8.5 HD kesintisiz donmadan ŞİFRESİZ canlı izle linki 1 Ocak! BUGÜN MAÇ YOK MU? 1 Ocak günü maç var mı, YILBAŞI hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yabani neden yok, günü mü değişti? 2025 Yabani bu hafta yok mu? Yabani yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hudutsuz Sevda neden yok, günü mü değişti? 2025 Hudutsuz Sevda bu hafta yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.