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Kayseri'de 'suça' geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de 'suça' geçit yok

Kayseri'de 15 ekip 38 polisin katılımıyla bölgesel asayiş uygulaması yapıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 15 ekip 38 polisin katılımıyla bölgesel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama çerçevesinde, şüpheli araçlar, metruk evler ve şüpheli şahıslar didik didik arandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği öncülüğünde trafik ve asayiş polislerinin de bulunduğu 15 ekip 38 polisin katılımı ile Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar, Yunus Emre ve Gaziosman Paşa Mahallelerinin yer aldığı bölgesel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, metruk evler, şüpheli şahıs ve otolar, park bahçeler ve özellikle hırsızlık konuları ile ilgili değerlendirilen tüm otolar didik didik arandı. Ayrıca, 352 şahsın GBT kaydı soruldu, 191 araç sorgulandı, 13 metruk ev kontrol edilirken, 13 araca da trafik yönünden ceza yazıldı.

Yapılan uygulamanın devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Tragger, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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