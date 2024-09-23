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Kayseri'de Suç ve Suçlularla Mücadele Operasyonu: 206 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Suç ve Suçlularla Mücadele Operasyonu: 206 Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda, toplamda 280 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 206 kişiyi yakalayarak, 72'sini tutukladı. Operasyonlarda birçok silah ve hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda; toplamda 280 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 206 şahıs yakalanırken, şahıslardan 72'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekipler tarafından 15-22 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kapsam dışı bıçak ve 248 adet fişek ele geçirildi. Ekipler 'hırsızlık' suçu olduğu tespit edilen; 21 faili meçhul olayı aydınlatırken, 23 hırsızlık şüphelisi yakalanıp, 8'i tutuklandı. 1 adet çalıntı otomobil ve 5 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, 850 bin TL değerinde hırsızlık malı olan malzemeler ele geçirildi. Ekiplerce yapılan diğer çalışmalarda; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa idari para cezası uygulandı.

Öte yandan ekiplerin çalışmalarında; toplam 280 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 206 şahıs yakalanırken, 72 şahıs adli makamlarca tutuklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Politika Güvenlik 3-sayfa kayseri Polis Hukuk Suç

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