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Kayseri'de Suç Örgütü Operasyonu: 13 Tutuklama

Kayseri'de Suç Örgütü Operasyonu: 13 Tutuklama
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Kayseri'de düzenlenen operasyon sonucunda suç örgütüne yönelik 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını E.Ç.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Hücre-6" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçlarından savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan aramalarda ise 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kelepçe, 5 adet çek, 2 adet satış sözleşmesi, 17 adet dijital materyal, 3 parça halinde toplam 427 gram narkotik madde, 306 adet Narkotik Hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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