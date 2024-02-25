Kayseri'de su hidroforunda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda su hidroforu içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar tarafından İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu maddenin su hidroforu içerisine zula yapılarak şehirlerarası otobüs firmaları aracılığıyla Kayseri'ye gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan takip sonucunda jandarma ekipleri, O.A. ve M.A.İ.'yı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde su hidroforunu teslim alırken yakaladı. KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan aramada su hidroforu içerisine zulalanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi. O.A. ve M.A.İ. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ