Kayseri'de Stepne İçine Gizlenmiş 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de narkotuk ekiplerince yapılan çalışmalarda otomobilin stepnesine saklanmış 10 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda N.Y., B.Y. ve Y.E. yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu otomobilde narkotik arama köpeği Jack ile yapılan aramalarda stepne içerisine gizlenmiş 10 parça halinde toplam 10 kilo 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun türüne göre Kayseri'de bir seferde en yüksek miktar katı madde olduğu belirlendi. Olayla ilgili 3 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ