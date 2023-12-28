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Kayseri'de stepne içinde uyuşturucu ele geçirildi

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Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir aracın stepnesine zulalanmış 1 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Kayseri'de narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda bir aracın stepnesine zulalanmış 1 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda M.T. ve A.D.'nin birlikte hareket ederek temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu madde ile birlikte şehre geleceği bilgisi alındı. Şüphelilerin bulunduğu araç Kayseri-Malatya karayolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada stepne içerisine zulalanmış 1 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.T. ve A.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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