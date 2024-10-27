Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Stepne İçinde 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, otomobilin stepnesine gizlenmiş 10 kilo uyuşturucu maddeyi ele geçirerek 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, şehirde yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği tespit edildikten sonra gerçekleşti.

Stepne içerisine gizlenmiş 10 kilo uyuşturucu yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda otomobilin stepnesine saklanmış 10 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda N.Y., B.Y. ve Y.E. yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu otomobilde Narkotik Arama Köpeği Jack ile yapılan aramalarda; stepne içerisine gizlenmiş 10 parça halinde toplam 10 kilo 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun türüne göre Kayseri'de bir seferde en yüksek miktar katı madde olduğu belirlendi. Olayla ilgili 3 kişi 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kayseri'de Stepne İçinde 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika Güvenlik 3-sayfa Kayseri Suç

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi

 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

 Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı

Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Adana'ya Naci Görür'den korkutan uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Kerem Aktürkoğlu'dan hat trick! (Benfica Rio Ave maçı) Hangi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı diğer üçünden daha fazladır? NBA tarihinde, oğluyla beraber aynı takımda oyuncu olarak maça çıkan tek basketbolcu kimdir? POWER RANGERS filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları kim? İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti! Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Hangi ikisi köpekgillerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.