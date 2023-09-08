Kayseri'de Sosyal Medya Üzerinden Kişileri Alıkoyup Senet İmzalatan 4 Zanlı Tutuklandı
Kayseri'de sosyal medya üzerinden tanıştığı kişileri alkol bahanesiyle evine davet eden bir kadın ve onun yardımcıları, mağdurları darbedip alıkoyarak zorla senet imzalattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
Kayseri'de sosyal medya üzerinden buldukları kişileri alıkoyup zorla senet imzalatan 4 zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, S.D. isimli şüpheli kadının sosyal medya üzerinden tanıştığı kişileri alkol alma bahanesiyle evine davet ettiği, buluşma sonrası haber verdiği T.A. (23), Y.L. (20) ile D.A'nın (22) ikamete gelerek mağdur şahısları darbedip, alıkoyarak "namus cezası" adı altında zorla senet imzalattıklarını tespit etti.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada 4 zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı.