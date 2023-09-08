Kayseri'de Sosyal Medya Üzerinden Kişileri Alıkoyup Senet İmzalatan 4 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de sosyal medya üzerinden tanıştığı kişileri alkol bahanesiyle evine davet eden bir kadın ve onun yardımcıları, mağdurları darbedip alıkoyarak zorla senet imzalattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 4 zanlı tutuklandı.