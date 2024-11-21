Kayseri'de Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon: 2 Kişi Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince yapılan operasyonda, 35 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. İki sokak satıcısı gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda; 35 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; E.U. ve G.İ. yakalandı. Aramalarda ise 35,30 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. gözaltına alınan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ