Haberler

Kayseri'de sokak satıcılarına darbe: 9 gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 9 kişi yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Şehit İbrahim Birol-16 adlı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 28 ekip ve 196 personelle tespit edilen adreslerde narkotik köpeği MİA ile yapılan aramalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarlarda fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheliden 8'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Batarya yangını ülkenin 858 terabaytlık arşivini yok etti

Ülkenin hafızasını küle çeviren yangın! Dijital arşiv tamamen yok oldu
Batarya yangını ülkenin 858 terabaytlık arşivini yok etti

Ülkenin hafızasını küle çeviren yangın! Dijital arşiv tamamen yok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.