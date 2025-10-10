Kayseri'de sokak satıcılarına darbe: 9 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Şehit İbrahim Birol-16 adlı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 28 ekip ve 196 personelle tespit edilen adreslerde narkotik köpeği MİA ile yapılan aramalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarlarda fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheliden 8'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ