Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında tüfekle vurulan bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Sokak'ta, A.A. (41) ile E.K. (36) isimli kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A. tüfekle E.K. isimli kadını vurup kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede E.K.'nın hayatını kaybettiğimi belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, A.A. yakalanırken, E.K.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ