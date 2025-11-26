Kayseri'de Sokak Ortasında Tüfekle Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan tartışma sonucunda A.A. isimli kadının E.K. isimli kadını tüfekle vurması sonucu E.K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında tüfekle vurulan bir kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Sokak'ta, A.A. (41) ile E.K. (36) isimli kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A. tüfekle E.K. isimli kadını vurup kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede E.K.'nın hayatını kaybettiğimi belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, A.A. yakalanırken, E.K.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ