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Kayseri'de Şok Uygulamalar: 9 Aranan Kişi Yakalandı

Kayseri'de Şok Uygulamalar: 9 Aranan Kişi Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dev shok uygulamalarında 9 aranan şahıs yakalandı. İki kişiye de narkotik madde bulundurmaktan işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda 9 aranan kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince toplam 38 ekip, 96 personelle çalışma yapıldı. Yapılan 21 şok uygulamada; 5 bin 722 şahıs ve 2 bin 709 oto sorgulandı, 155 park/bahçe ve 61 ticari taksi kontrol edildi. Kontrollerde 9 aranan şahıs yakalandı, 2 şahıs hakkında toplam 4,50 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 6 yoklama kaçağı şahsa da işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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