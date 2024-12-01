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Kayseri'de Şok Uygulamalar: 4 Bin 966 Şahıs ve 2 Bin 229 Araç Kontrol Edildi

Kayseri'de Şok Uygulamalar: 4 Bin 966 Şahıs ve 2 Bin 229 Araç Kontrol Edildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri şok uygulamalarla 4 bin 966 şahıs ile 2 bin 229 aracı sorgulayarak bazı kişiler hakkında adli işlemler başlattı. Ayrıca, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde yapılan şok uygulamalarda 4 bin 966 şahıs ve 2 bin 229 araç incelendi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince toplam 38 ekip ve 76 personelle çalışma yapıldı. Yapılan 22 şok uygulamada; 4 bin 966 şahıs ve 2 bin 229 oto sorgusu yapıldı, 178 Park/Bahçe ve 35 ticari taksi kontrol edildi. Kontrollerde; 2 aranan şahıs yakalandı, 4 şahıs hakkında toplam 9,5 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 4 yoklama kaçağı şahsa da işlem yapıldı. Uygulamalarda ayrıca; 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 23 adet kartuş, 2 adet yakalama/hacizli oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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