Üye Girişi
Haberler
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

Özel'in cezaevi ziyareti sırasında başkan yardımcısına operasyon

 Çete ile anılan Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış

 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı

Türkiye sınırında kan gölü! Kent merkezine dayandılar

Kayseri'de Şok Uygulamada 9 Aranan Şahıs Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yapılan şok uygulamalarında toplam 9 aranan şahıs yakalandı. 35 ekip ve 70 personelle gerçekleştirilen uygulamalarda binlerce kişi ve araç sorgulandı, narkotik maddeler ele geçirildi.

Şok uygulamalarda aranan 9 şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda aranan 9 şahıs yakalandı.

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak toplam 35 ekip ve 70 personelle 22 adet şok uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 3 bin 832 Şahıs ve bin 528 oto sorgusu yapılırken, 105 park-bahçe ile 37 ticari taksi de kontrol edildi. Uygulamalarda aranan 9 şahıs yakalanırken, 4 şahsa toplam 7,21 gram narkotik madde bulundurmaktan da adli işlem yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarında 4 yoklama kaçağı şahsa işlem yapılırken, 2 adet yakalama-hacizli ve 2 adet de tescilsiz oto yakalandı.

Kayseri'de Şok Uygulamada 9 Aranan Şahıs Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - 3.Sayfa
img

Oğlunu boğarak öldüren baba beraat etti! İşte kararın gerekçesi
img

Küçük çocuğu annesi yatağında ölü buldu! Olayın arkasındaki neden kahretti
img

Günde 180 kişiyle birlikte olmaya zorlamışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 29 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Mehti Şeren kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehti Şeren kaç yaşında, nereli? Mehti Şeren biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.