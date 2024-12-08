Kayseri'de Şok Uygulama: Binlerce Şahıs ve Araç Sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda; 3 bin 425 kişi ve bin 145 araç sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince çalışma yapıldı. Toplam 38 ekip ve 105 personelle yapılan 32 şok uygulamada; 3 bin 425 şahıs ve bin 145 oto sorgusu yapıldı, 68 Park/Bahçe kontrol edildi. Kontrollerde; 3 aranan şahıs yakalandı, 8 şahıs hakkında toplam 48,27 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 1 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Aramalarda ise; 1 adet kuru sıkı tabanca ile 1 adet yakalama/hacizli oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ