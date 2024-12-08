Üye Girişi
Haberler
Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti

 Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu

Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Radarda olağandışı hareketler

 Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti

Devlet televizyonunu ele geçiren muhalifler tek bir cümle sarf etti
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü

Kayseri'de Şok Uygulama: Binlerce Şahıs ve Araç Sorgulandı

Kayseri'de Şok Uygulama: Binlerce Şahıs ve Araç Sorgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 32 şok uygulamada 3 bin 425 kişi ve bin 145 araç sorgulandı. Uygulamalarda aranan 3 şahıs yakalanırken, 48 gram narkotik madde ile bazı silahlara el konuldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda; 3 bin 425 kişi ve bin 145 araç sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince çalışma yapıldı. Toplam 38 ekip ve 105 personelle yapılan 32 şok uygulamada; 3 bin 425 şahıs ve bin 145 oto sorgusu yapıldı, 68 Park/Bahçe kontrol edildi. Kontrollerde; 3 aranan şahıs yakalandı, 8 şahıs hakkında toplam 48,27 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 1 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Aramalarda ise; 1 adet kuru sıkı tabanca ile 1 adet yakalama/hacizli oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ali Koç'tan şampiyonluk sorusuna tek cümlelik yanıt
img

6 yaşındaki Şirin için hazırlanan iddianamede kan donduran detaylar var
img

5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.