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Kayseri'de Şok Uygulama: Binlerce Kişi ve Araç Sorgulandı

Kayseri'de Şok Uygulama: Binlerce Kişi ve Araç Sorgulandı
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 22 şok uygulama sonucunda 5 bin 825 şahıs ve 2 bin 289 araç sorgulandı. 9 aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 5 bin 825 şahıs ve 2 bin 289 araç sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı toplam 35 ekip ve 70 personelle 22 şok uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda 5 bin 825 şahıs, 2 bin 289 araç sorgulanırken 137 park-bahçe ve 67 ticari taksi kontrol edildi. Yapılan uygulamada 9 aranan şahıs yakalanırken, 7 şahıs hakkında toplam 59,21 gram narkotik madde ve hap bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.

Şok uygulamalarda 14 yoklama kaçağı şahsa işlem yapılırken 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet fişek ve 5 adet yakalama-hacizli oto ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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