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Kayseri'de Şok Uygulama: 6 Aranan Kişi Yakalandı

Kayseri'de Şok Uygulama: 6 Aranan Kişi Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, aranan 6 kişi yakalanırken, ruhsatsız tabanca ve fişekler de ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince toplam 39 ekip 78 personelle çalışma yapıldı. Yapılan 27 şok uygulamada; 3 bin 61 şahıs ve bin 233 oto sorgusu yapıldı, 119 Park/Bahçe kontrol edildi. Kontrollerde aranan 6 şahıs yakalandı, 2 yoklama kaçağı şahsa da işlem yapıldı. Aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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