Kayseri'de Şok Uygulama: 5190 Kişi Sorgulandı, 8 Şüpheli Yakalandı

Kayseri polisi tarafından 26 farklı noktada düzenlenen şok uygulamada 5 bin 190 kişi sorgulandı, aranan 8 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Yunus timleri, güven timleri ve trafik ekiplerinin bulunduğu 35 ekip ve 70 personelle 26 farklı noktada şok uygulama yapıldı. Uygulamada; 5 bin 190 şahıs ve bin 861 oto sorgusu yapılırken, 97 park, bahçe ve 78 ticari taksi kontrol edildi. Kontrollerde, 8 aranan şahıs yakalanırken, 1 şahıs hakkında toplam 5,6 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. 2 yoklama kaçağı şahsa işlem yapılan uygulamada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 110 adet fişek ve 3 adet hacizli oto ele geçirildi.

Uygulamanın devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ