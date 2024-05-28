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Kayseri'de soba imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir soba imalatı iş yerinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde soba imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ambar Mahallesi 40. Cadde üzerinde soba imalatı yapan bir iş yerinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İş yerinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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