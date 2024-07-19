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Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen şişeli silahlı kavgada K.Ö. ve O.Ö. isimli kişiler yaralandı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö. kafasına şişeyle vurulurken, O.Ö. ise aracından çıkardığı tüfekle ateş etti. Kimliği belirlenemeyen şahıslar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan şişeli silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, K.Ö. ve O.Ö. ile kimlikleri tespit edilemeyen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ö. kafasına şişeyle vurulması sonucu yaralanırken, iddiaya göre O.Ö.'nün de aracından çıkardığı tüfekle ateş etmesi üzerine karşı gruptan da bir kişi yaralandı. Kimliği belirlenemeyen şahıslar, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı K.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahısları bulmak için geniş çaplı arama çalışması başladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Kayseri Kavga Olay Güvenlik 3.Sayfa Haberler

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