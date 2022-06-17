Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Haberler

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Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Gazali Caddesi üzerinde meydana gelen olayda E.C. (24) ve A.A. (42), henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şahıslar vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların bulunduğu araç ise Barbaros Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde buldu. Olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde inceleme yaparken, şahısların başka bir araca binerek kaçtığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Tragger Kayseri 3. Sayfa Haberler

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