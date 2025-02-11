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Kayseri'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 4 Gözaltı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Saldırının güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2'si toprağa gömülü 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Kaşaltı Sokak'ta geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen olaydan S.O. (60), oturduğu apartmanın otoparkında şüpheli bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.O., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler suç makinesi çıktı

Olayın ardından çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera incelemeleri ve fiziki takip sonucunda olayda silahı kullanan ve 29 adet suç kaydı bulunan S.İ. (28), toplam 17 adet suç kaydı bulunan M.D. (28), toplam 22 adet suç kaydı bulunan U.K. (40), toplam 6 adet suç kaydı bulunan M.K.T. (29) ve toplam 3 adet suç kaydı bulunan M.S.T. (29) yakaladı. Yapılan aramalarda 2'si toprağa gömülü 3 adet ruhsatsız tabanca ve 20 gram narkotik madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.İ. tutuklanırken, U.K. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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