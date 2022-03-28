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Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada silahla vurularak yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada silahla vurularak yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan bir rezidansta meydana gelen olayda, rezidansa zorla girmeye çalışan A.V. ile görevli A.G. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.G., yanındaki silah ile A.V.'ye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan A.V., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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