Kayseri'de silahlı kavga: Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Yavuzlar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.