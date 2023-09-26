Kayseri'de silahlı kavga: Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Yavuzlar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Çınarcık Caddesi'ne araçlarıyla gelen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada tabanca ile ayağından yaralanan İ.A, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.