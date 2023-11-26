Kayseri'de silahlı kavga: 3 şüpheli tutuklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Suriye uyruklu Ahmed (29) ile kardeşi Muhammed Alhalaf'ın (26) öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheliden, cinayeti işlediği iddia edilen H.E. ( 21) ile birlikte 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol tedbiri ile salıverildi.