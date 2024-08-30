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Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan kavgada B.Z.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Tekeyler Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflardan B.Z.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 2 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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