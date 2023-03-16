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Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, S.G. ile S.K. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde S.K. üzerinde bulunan tabancayla S.G.'ye ateş ederek bacağından yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, S.K. de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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