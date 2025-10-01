Haberler

Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Y.K., M.Y.'yi bacağından vurdu. Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis kaçan saldırgana yönelik çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Uçar Sokak'ta bir işletmede iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.Y. ile Y.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., üzerinde bulunan silahla M.Y.'ye ateş etti. M.Y. bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan Y.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
