Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı ve kaçan şüpheli için arama çalışmaları başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gökkent Mahallesi 1831. Sokak'ta meydana gelen olayda E.A. ile H.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken H.D. tabancayla E.A'yı iki bacağından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli H.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ