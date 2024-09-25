Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökkent Mahallesi 1831. Sokak'ta meydana gelen olayda E.A. ile H.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken H.D. tabancayla E.A'yı iki bacağından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli H.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ