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Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de çıkan kavgada tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Kayseri'de çıkan kavgada tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi Kartınkuyu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, N.B. ile A.İ. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine A.İ. yanında bulunan tüfek ile ateş açtı. N.B., tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.B. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Gözaltına alınan şüpheli A.İ. de karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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