Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tüfek ve tabanca ile ateş açılması sonucunda M.D. vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ateş açan şahıslar da araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

M.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, polis de olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.