Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde E.Ö. ile M.Ş. arasında çıkan silahlı kavgada, E.Ö. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Kayaaltı Mahallesi'nde meydaba gelen olayda, E.Ö. ile M.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş. silahla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan E.Ö., yakınları tarafından hastaneye götürüldü. M.Ş., getirildiği Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan M.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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