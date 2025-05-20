Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Kayaaltı Mahallesi'nde meydaba gelen olayda, E.Ö. ile M.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş. silahla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan E.Ö., yakınları tarafından hastaneye götürüldü. M.Ş., getirildiği Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan M.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ