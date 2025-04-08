Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! İşte istenen ceza
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

Keyfi yerine gelen Trump'tan Çin'le ilgili bomba iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

Erdoğan'dan İBB'deki soruşturmaya ilişkin çok konuşulacak çıkış
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

Kısıtlama kısa sürdü! Tepkilerin ardından 24 saatte geri adım atıldı

Kayseri'de Silahlı Kaçış Operasyonu: Özel Harekat Polisi Devrede

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan ve silah göstererek kaçan şahsı yakalamak için düzenlenen operasyonda özel harekat polisleri de yer aldı. Yapılan aramalarda şahsın evde olmadığı belirlendi.

Polise silah gösteren şahsı yakalamak için operasyon düzenlendi

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon film sahnelerini aratmadı

KAYSERİ - Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken silah gösteren şahsı yakalamak için operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon film sahnelerini aratmazken, şahsın evde olmadığı anlaşıldı.

Kayseri'de gece saatlerinde İldem bölgesinde polisin ihtarına uymayan D.T., silah göstererek 34 MTU 395 plakalı lüks aracıyla kaçtı. Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda polis teyakkuza geçerken, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şahsın aracının Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Mahallesi 2484. Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesinde olduğu tespit edildi. Eve çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen özel hareket polisleri eve girip arama yaptı. Yapılan aramada şüpheli D.T.'nin evde olmadığı belirlenirken, aracı da çekici ile kaldırıldı.

Düzenlenen operasyonda film sahnelerini aratmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.