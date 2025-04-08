Kayseri'de Silahlı Kaçış Operasyonu: Özel Harekat Polisi Devrede

Polise silah gösteren şahsı yakalamak için operasyon düzenlendi

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon film sahnelerini aratmadı

KAYSERİ - Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken silah gösteren şahsı yakalamak için operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon film sahnelerini aratmazken, şahsın evde olmadığı anlaşıldı.

Kayseri'de gece saatlerinde İldem bölgesinde polisin ihtarına uymayan D.T., silah göstererek 34 MTU 395 plakalı lüks aracıyla kaçtı. Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda polis teyakkuza geçerken, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şahsın aracının Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Mahallesi 2484. Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesinde olduğu tespit edildi. Eve çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye sevk edilen özel hareket polisleri eve girip arama yaptı. Yapılan aramada şüpheli D.T.'nin evde olmadığı belirlenirken, aracı da çekici ile kaldırıldı.

Düzenlenen operasyonda film sahnelerini aratmadı.