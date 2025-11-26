Haberler

Kayseri'de Silahla Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de silahla tehdit suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.B. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. (26) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan B.B. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

